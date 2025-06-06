Энергетики повысили надежность электроснабжения ЦТП и трех многоквартирных домов в Дзержинском

Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали трансформаторную подстанцию в Дзержинском г.о. Люберцы для повышения надежности электроснабжения центрального теплового пункта и трех многоквартирных домов на ул. Угрешской, в которых проживает около 1,4 тыс. человек.В конце мая энергетики осуществили капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-216. В ходе работ была произведена замена оборудования распределительного устройства РУ-0,4 кВ на шкаф распределительный низкого напряжения. Конструкция ШРНН дает возможность при проведении монтажных и наладочных работ удобно развести и подключить питающие кабели, а во время эксплуатации ШРНН выполнять работы на каждом фидере, не отключая при этом всю секцию.

Реконструкция ТП призвана повысить надежность энергоснабжения объектов социальной и жилой инфраструктуры города, запитанных от данной подстанции. Установка оборудования, соответствующего современным требованиям надежности и безопасности, обеспечит удобную эксплуатацию и обслуживание электроустановки, позволит быстро и безопасно выполнять оперативные переключения, снизит нерациональный расход электроэнергии и риск внештатных ситуаций.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Люберцы «Мособлэнерго» планирует отремонтировать более 13 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование семи подстанций и четырех зданий ТП. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.