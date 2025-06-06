Энергетики увеличили мощность электроснабжения промышленного предприятия в Электрогорске

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании специалисты «Мособлэнерго» провели монтаж электрооборудования и воздушной линии электропередачи для увеличения мощности электроснабжения промышленного предприятия. Оно занимается производством текстильных изделий и расположено на улице Буденного в городе Электрогорске.

В ходе работ в мае 2025 года специалисты компании установили две железобетонных опоры, на одной из которых смонтировали разъединитель, а на второй высоковольтный пункт коммерческого учета. Также энергетики построили ответвление провода от воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ, проходящей от распределительного пункта РП-303 до трансформаторной подстанции ТП-328.

Протяженность построенного участка линии составляет 12 метров. Выполненные работы позволили увеличить мощность электроснабжения промышленного предприятий с 50 до 400 кВА.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.