Итоги переговоров глав Росатома и МАГАТЭ
06 июн. 2025, 15:45
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Обеспечение безопасности Запорожской АЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ, работа миссии МАГАТЭ на станции и иранская ядерная программа стали центральными темами на переговорах главы Росатома Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Калининграде.
Стороны оценили встречу как "полезный и откровенный разговор" и договорились продолжать контакты.
ТАСС собрал основные заявления главы госкорпорации.
Работа Запорожской АЭС
- Ситуация с обеспечением ядерной и радиационной безопасности "абсолютно управляемая и стабильная, в терминах военных угроз - ситуация обостряется". Наблюдается активизация обстрелов мирных объектов, провокаций: "К сожалению, это коснулось ситуации на Запорожской АЭС и города Энергодара. Буквально каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема".
- На фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами, с президентом США Дональдом Трампом, "видимо, этот поток провокаций прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать".
Технические вопросы по запуску ЗАЭС
- Необходимо решить ряд вопросов для возобновления эксплуатации Запорожской АЭС: "Первое - это, конечно же, водоснабжение". В настоящее время безопасность обеспечивается 11 дополнительными скважинами, кроме того "уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, которая мощностью до 80 тыс. куб. м в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность".
- План по запуску ЗАЭС может быть реализован только при снятии военных угроз.
Роль МАГАТЭ
- Нахождение специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо для информирования мира о ситуации: "Трудно переоценить эту информационную роль: роль борьбы с провокациями, с фейками, которую мужественно с честью несут работники МАГАТЭ". Безопасность сотрудников МАГАТЭ во время их ротации на Запорожской АЭС является приоритетом Росатома.
- У МАГАТЭ решающая роль в оценке ситуации на ЗАЭС, это "островок адекватности" в мире. При этом отношения с МАГАТЭ "небезоблачные в целом", поскольку у организации в документах существует "двойная мораль", а большая часть управляющего совета организации "критически относится только к ударам по Украине".
Вопрос с американским топливом
- Лихачев попросил Гросси стать медиатором в вопросах использования американского топлива на Запорожской АЭС, он подчеркнул, что для российской стороны "возможен любой вариант решения топливной проблемы - вариант, начиная с использования этого топлива и заканчивая его полной выгрузкой и возвратом, соответственно, поставщику". В четырех блоках из шести американское топливо загружено в активную зону, также находится один комплект в хранилище свежего топлива и "достаточно большое количество сборок - в бассейнах выдержки".
Сотрудничество с Ираном
- Росатом подтверждает "свою готовность решить любые технические вопросы в случае принятия политических решений и выхода на договоренности в многостороннем формате по так называемой иранской проблеме".
- Сотрудничество РФ и Ираном в ядерной сфере развивается по ряду направлений, в том числе в части строительства атомных энергоблоков, поставки топлива на действующий первый блок станции Бушер. Также Росатом работает и в научно-исследовательских направлениях с Ираном в сфере мирного атома.