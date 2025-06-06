Итоги переговоров глав Росатома и МАГАТЭ

Обеспечение безопасности Запорожской АЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ, работа миссии МАГАТЭ на станции и иранская ядерная программа стали центральными темами на переговорах главы Росатома Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Калининграде.

Стороны оценили встречу как "полезный и откровенный разговор" и договорились продолжать контакты.

ТАСС собрал основные заявления главы госкорпорации.

Работа Запорожской АЭС

Ситуация с обеспечением ядерной и радиационной безопасности "абсолютно управляемая и стабильная, в терминах военных угроз - ситуация обостряется". Наблюдается активизация обстрелов мирных объектов, провокаций: "К сожалению, это коснулось ситуации на Запорожской АЭС и города Энергодара. Буквально каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема".

На фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами, с президентом США Дональдом Трампом, "видимо, этот поток провокаций прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать".

Технические вопросы по запуску ЗАЭС

Необходимо решить ряд вопросов для возобновления эксплуатации Запорожской АЭС: "Первое - это, конечно же, водоснабжение". В настоящее время безопасность обеспечивается 11 дополнительными скважинами, кроме того "уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, которая мощностью до 80 тыс. куб. м в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность".

План по запуску ЗАЭС может быть реализован только при снятии военных угроз.

Роль МАГАТЭ

Нахождение специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо для информирования мира о ситуации: "Трудно переоценить эту информационную роль: роль борьбы с провокациями, с фейками, которую мужественно с честью несут работники МАГАТЭ". Безопасность сотрудников МАГАТЭ во время их ротации на Запорожской АЭС является приоритетом Росатома.

У МАГАТЭ решающая роль в оценке ситуации на ЗАЭС, это "островок адекватности" в мире. При этом отношения с МАГАТЭ "небезоблачные в целом", поскольку у организации в документах существует "двойная мораль", а большая часть управляющего совета организации "критически относится только к ударам по Украине".

Вопрос с американским топливом

Лихачев попросил Гросси стать медиатором в вопросах использования американского топлива на Запорожской АЭС, он подчеркнул, что для российской стороны "возможен любой вариант решения топливной проблемы - вариант, начиная с использования этого топлива и заканчивая его полной выгрузкой и возвратом, соответственно, поставщику". В четырех блоках из шести американское топливо загружено в активную зону, также находится один комплект в хранилище свежего топлива и "достаточно большое количество сборок - в бассейнах выдержки".

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