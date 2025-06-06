Креативный проект СПЕЦКАБЕЛЯ по промтуризму победил в конкурсе АСИ

Завод «Спецкабель» победил в престижном конкурсе «Лучший проект промышленного туризма», организованном в рамках всероссийской инициативы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность». Эта победа – значимое событие не только для завода, но и для отечественной промышленности, которое подчеркивает растущий потенциал инновационного подхода к популяризации российского производства.

Программа «Открытая промышленность» – амбициозный проект, призванный продемонстрировать общественности богатство технологического и кадрового потенциала российских предприятий. 170 участников из 40 регионов России собрались вместе в Тобольске, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективные направления развития промышленного туризма.

Уникальный проект промышленного туризма завода «Спецкабель» представила на финале команда из вице-президента компании Сергея Лобанова, заместителя руководителя отдела маркетинга Евгении Харитоновой и ведущего специалиста этого же отдела Анны Цветковой.

По концепции проекта, сложный технологический процесс производства кабелей превращается в захватывающее приключение. Каждый этап производства, каждая технологическая линия, каждый цех предстают перед экскурсантами как «тренировочная площадка», где «суперкабель» проходит виртуальные испытания, постепенно приобретая уникальные свойства. Этот креативный подход облегчает восприятие сложных технологических процессов, делая экскурсию доступной и увлекательной даже для людей, далеких от технических специальностей. Авторы проекта убеждены, что такой формат привлечет внимание молодежи.

Победа завода «Спецкабель» подтверждает, что инновационный подход к промышленному туризму – это эффективный инструмент популяризации отечественного производства. Это и пример того, как промышленное предприятие может стать познавательным туристическим объектом.

Программа «Открытая промышленность», инициатором которой выступило АСИ, реализуется в тесном сотрудничестве с компанией СИБУР, Правительством Тюменской области, Министерством промышленности и торговли России и Фондом Росконгресс. Эта синергия усилий свидетельствует о серьезном подходе к задаче популяризации российской промышленности и привлечения молодого поколения к работе в этом важном секторе экономики.