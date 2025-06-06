Минэнерго провело выездное совещание в Республике Северная Осетия-Алания

Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки в Северную Осетию-Аланию провел встречу с главой Республики Сергеем Меняйло и обсудил с ним функционирование топливно-энергетического комплекса региона.



В ходе встречи были рассмотрены вопросы прохождения осенне-зимнего периода, модернизации электросетевого хозяйства региона и работы системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) — филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго».

Кроме того, речь шла о реализации в Республике Программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса, направленной на улучшение качества энергоснабжения конечных потребителей. Работа по данному направлению ведется по поручению Президента РФ, которое было дано по итогам Международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2024 году.



Минэнерго России была сформирована методика отбора субъектов Федерации для участия в программе. На ее основе был составлен перечень регионов для проведения мероприятий по повышению надежности электроснабжения. В их число вошла Северная Осетия.



Среди других тем, которые были затронуты на встрече, — подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов. В Республике Северная Осетия-Алания уже приступили к подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к новому отопительному сезону. Как уточнил Сергей Меняйло, всеми региональными ТСО уже утверждены планы соответствующих подготовительных мероприятий.



Сергей Цивилев и глава Республики также обсудили реализацию программы газификации Северной Осетии. На сегодняшний день этот показатель в регионе составляет 95,6%.