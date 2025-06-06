На атомный ледокол «Чукотка» погружены резервные дизель-генераторы

Корабелы Балтийского завода ОСК погрузили на строящийся атомный ледокол "Чукотка" резервные дизельные генераторы (РДГ). Подробности Sudostroenie.info рассказали 6 июня в пресс-службе предприятия.



Агрегаты весом 38,5 т и мощностью 2000 кВт каждый установили на штатные места при помощи портального крана и специальной такелажной оснастки. Специалисты приступили к процессу монтажа.



Как уточняют на Балтзаводе, РДГ размещаются симметрично на правом и левом бортах судна, входят в состав основной энергосистемы ледокола и предназначены для обеспечения электропитания в случае аварийной остановки реакторной установки.



В настоящее время на судне продолжаются достроечные работы – формируется надстройка, в которой разместятся ходовая рубка, пост связи, каюты, другие помещения и оборудование, необходимое для обеспечения управления и безопасности навигации, добавляют на предприятии.



Напомним, "Чукотка" является четвертым серийным (пятым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220 (разработчик – ЦКБ "Айсберг"). Контракт на строительство атомохода был заключен между ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Балтийским заводом ОСК в августе 2019 года по результатам открытого конкурса. Закладка ледокола состоялась в декабре 2020 года, спуск на воду – в ноябре 2024 года. По условиям контракта, передать заказчику "Чукотку" корабелы должны в декабре 2026 года.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка

Длина – 173,3 м

Ширина – 34 м

Мощность на валах – 60 МВт

Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м

Минимальная рабочая осадка – 9,03 м

Водоизмещение – 33,54 тыс. т

Назначенный срок службы – 40 лет

Экипаж – 54 чел.