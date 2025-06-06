Режкабель оптимизирует систему контроля и управления доступом

На Режевском кабельном заводе успешно завершился первый этап модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД). В мае на предприятии завершён первый этап обновления системы контроля и управления доступом (СКУД): установлено пять новых сетевых контроллеров с поддержкой NFC-технологий и введено в эксплуатацию комплексное ПО, объединяющее все компоненты системы.

Новая платформа предоставляет расширенные возможности:

гибкая настройка прав доступа сотрудников;

автоматизированный учёт рабочего времени;

интеграция с системами видеонаблюдения и охранной сигнализации.

На следующем этапе планируется установка ещё пяти контроллеров. Помимо этого, в этом году ожидается полная замена пропусков на территорию завода на новые, защищённые от подделок благодаря современной системе шифрования.

Благодаря оптимизации системы контроля доступа повысится уровень безопасности предприятия за счёт современных технологий защиты от несанкционированного доступа. Оптимизируется работа службы охраны и отдела управления персоналом за счёт автоматизации процессов учёта и контроля. Улучшится удобство использования системы для сотрудников благодаря мобильным идентификаторам.