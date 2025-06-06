Руководители блока технического контроллинга Системного оператора определили основные задачи по совершенствованию деятельности

4-5 июня в Волгограде под руководством Члена Правления АО «СО ЕЭС», директора по техническому контроллингу Павла Алексеева состоялось совещание руководителей направления технического контроллинга Системного оператора.

В совещании приняли участие руководители подразделений технического контроллинга исполнительного аппарата, директора по техническому контроллингу ОДУ, директор Волгоградского РДУ и руководители АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Открывая совещание, Павел Алексеев определил приоритетные задачи подразделений технического контроллинга Системного оператора в 2025 году, ключевыми из которых являются адаптация технологических процессов технического контроллинга в связи с планируемым вводом в действие новых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике, в том числе доработка отраслевой базы аварийности и иных интегрированных программных комплексов диспетчерских центров для автоматизации мониторинга и анализа причин аварийности на объектах, функционирующих в составе энергосистем России в соответствии с новыми нормативными требованиями, а также обеспечение готовности диспетчерских центров к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов. Особое внимание он уделил внедренному в 2025 году в Системном операторе мониторингу аварийных снижений и технических ограничений установленной мощности тепловых электростанций, расположенных на территориях технологически необходимой генерации и проводимой Минэнерго России работе по разработке методологии формирования программ повышения надежности объектов электрических сетей и генерирующего оборудования тепловых электростанций.

Участники совещания обсудили результаты аварийности и оценки эффективности реализованных в 2024 году и за 5 месяцев 2025 года мероприятий по повышению надежности и снижению аварийности генерирующего оборудования и объектов электросетевого хозяйства в энергосистемах России.

Одним из актуальных вопросов, который также рассмотрен на совещании, стало совершенствование взаимодействия диспетчерских центров и субъектов электроэнергетики в технологически изолированных территориальных энергосистемах по повышению надежности работы генерирующего оборудования электростанций, ЛЭП и электросетевого оборудования.

В ходе совещания участники обменялись результатами анализа и разработки мероприятий, направленных на снижение технических ограничений мощности электростанций, рассмотрели текущие значения показателей надежности генерирующего оборудования тепловых электростанций, расположенных на территориях технологически необходимой генерации, а также ход реализации мероприятий по снижению аварийности и минимизации технических ограничений установленной мощности генерирующего оборудования ТЭС.

В рамках совещания состоялся круглый стол, посвященный результатам участия представителей Системного оператора в комиссиях по расследованию причин технологических нарушений, дальнейшему развитию автоматизации системы управления охраной труда, а также иные ключевые вопросы деятельности подразделений технического контроллинга.

Всего на совещании рассмотрено 16 вопросов. По его итогам сформированы поручения, направленные на решение актуальных задач по направлениям деятельности технического контроллинга Системного оператора.