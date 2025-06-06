Столичный промкомплекс провел предварительные испытания оборудования для модернизированных атомных плавучих энергоблоков

Столичный производитель НПП «Доза» провел предварительные испытания системы радиационного контроля «Ливадия-871» для первого из четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков проекта 20871. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Разработка используется для обеспечения радиационного дозиметрического и технологического контроля на плавучих атомных энергоблоках. В систему входят: более 190 приборов, установок и различного вспомогательного оборудования.

«Благодаря столичным мерам поддержки высокотехнологичные предприятия столицы разрабатывают инновационные решения для различных отраслей экономики. В частности, активно развивается атомная промышленность, обеспечивающая технологический суверенитет страны. Так, столичное предприятие со статусом промышленного комплекса провело предварительные испытания головного образца системы радиационного контроля для четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков», – рассказал Анатолий Гарбузов.

В состав комиссии вошли представители АО «Концерн «НПО Аврора», крупнейшего российского предприятия в области автоматизации управления кораблей и судов, а также эксперты ФГУП «Атомфлот» – компания, занимающаяся эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота России для хозяйственного освоения Северного морского пути и Арктической зоны.

В процессе работы рассматривались конструкторские и эксплуатационные характеристики, комплекс программного обеспечения и протоколы связей. По итогам испытаний было отмечено высокое качество разработки документации, оборудования и программного обеспечения.

«Успешное проведение предварительных испытаний головного образца системы радиационного контроля «Ливадия-871» и метрологической экспертизы комплектов конструкторской документации свидетельствуют о значительном объеме выполненной работы и высокой подготовке всей команды НПП «Доза». После завершения испытаний мы приступаем к следующему этапу – приемочной инспекции, которая также будет проведена на производственной площадке», – отметил генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.

Модернизированные плавучие энергоблоки проекта 20871 планируется разместить на Чукотке. МПЭБ станут источником электроэнергии для Баимской рудной зоны и для крупного горнопромышленного узла. Это станет базой для развития золото-медного месторождения Песчанка, одного из крупнейших в мире. Заказчиком поставки системы «Ливадия-871» выступил «Концерн «НПО Аврора».