ДРСК повышает надёжность электросетей в Первомайском районе Владивостока

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают строительство новой кабельной линии 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 — Патрокл в Первомайском районе Владивостока. Проект реализуется в рамках модернизации электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).



Сейчас подрядная организация ведёт земляные работы в районе улицы Фадеева. Параллельно идет подготовка необходимых для прокладки кабеля проколов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) — на участках от улицы Сахалинская в сторону ГСК «Дельфин» и через дорогу к Патроклу. Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) уже проложена от подстанции Загородная до опоры №18 (подстанции Патрокл). Одновременно с монтажом линии идёт благоустройство территории: сейчас работы ведутся в районе улицы Можайская.



Строительство началось в октябре 2023 года и ведется в условиях плотной городской застройки. На сегодняшний день выполнено около половины от запланированного объёма работ. Общая длина трассы составит более 4 км. Для новой линии используется кабель с усиленной изоляцией из сшитого полиэтилена, что делает его устойчивым к экстремальным погодным условиям.



Основной этап строительства планируется завершить к концу 3 квартала текущего года. После ввода линии в эксплуатацию старую воздушную ЛЭП демонтируют. Новая кабельная линия повысит надежность энергоснабжения Первомайского района (включая районы Тихая и Чуркин). Решение о замене воздушной линии на кабельную приняли после ледяного дождя в ноябре 2020 года.