Электростанции СГК увеличили выработку электроэнергии на 18% по сравнению с маем 2024 года

Объекты генерации Сибирской генерирующей компании увеличили производство электроэнергии по сравнению с маем 2024-го на 18% и выдали в объединенную энергосистему страны 6189 млн кВт⋅ч.

В абсолютных значениях самую большую выработку показали (млн кВт⋅ч): Рефтинская ГРЭС — 1398 (май 2024 — 1318); Красноярская ГРЭС-2 — 665 (май 2024 — 386); Беловская ГРЭС — 532 (май 2024 — 280); Приморская ГРЭС — 522 (май 2024 — 476); Назаровская ГРЭС — 445 (май 2024 — 310); Новосибирская ТЭЦ-5 — 457 (май 2024 — 400); Томь-Усинская ГРЭС — 499 (май 2024 — 468).

Рост производства электроэнергии в мае текущего года обусловлен рядом причин, главная из которых — низкая загрузка гидроэлектростанций. Об этом sibgenco.online заявил директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу СГК Антон Данилов:

«Из-за прироста потребления электроэнергии и мощности в Сибири даже при средней водности уже начинают востребоваться резервы на ТЭС, которые ранее в период паводка в мае и июне не были востребованы. Именно поэтому наши ТЭС были загружены больше чем в прошлом году. В том числе была включена менее эффективная конденсационная мощность ТЭЦ».

Антон Данилов также добавил, несколько предыдущих лет были многоводными, а текущие уровни ближе к среднемноголетним. Сейчас запасы воды в водохранилищах в принципе близки к норме, и дальнейшая выработка ГЭС будет зависеть от сезона дождей.

— Но всегда многоводья быть не может, и будут годы, когда выработка ГЭС снизится. К этому нужно готовиться, успевать модернизировать ТЭС, насколько позволяет ремонтная площадка, выделяемая Системным оператором, принимать решения по новому строительству, сохранять в работе на ближайшие годы оборудование ТЭС, которое ранее планировали выводить при реализации проектов модернизации, если это технически возможно. Повторюсь, нужно готовить энергосистему Сибири к маловодному году, — подчеркнул он.

Антон Данилов также упомянул, что низкая загрузка ГЭС в мае привела к существенному росту цен на электроэнергию в Сибири, но в июне ГЭС подгрузились, и цена электроэнергии в регионе стабилизировалась на уровне прошлого года.