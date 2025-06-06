Энергетики юга России и производители отечественного энергооборудования встретились на площадке научно-технической конференции в Дивноморском

В селе Дивноморское Краснодарского края состоялась XXVIII Всероссийская научно-техническая конференция «Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства». Ее участниками стали свыше 200 руководителей и технических специалистов компаний «Россети Кубань», «Россети Юг», представителей фирм-производителей отечественного оборудования для энергетической отрасли.

В рамках деловой программы конференции обсуждались вопросы внедрения современного энергооборудования, инновационных решений и технологий, импортозамещения, цифровизации, обеспечения безопасности информационных систем, организации учета электроэнергии, а также повышения безопасности производственной деятельности.

На выставке энергооборудования были представлены новейшие разработки и технологии от компаний-производителей «АРМАТЕХ», «Миртек», «Автотрансформатор», «Радио и Микроэлектроника», «ЭНЕРГОПЛАСТ», «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД», «Таврида Электрик», «Энерготэк», «Фирма «Техноавиа» «Полимер-Аппарат», «ВОЛЬТ-СПБ», «РАДИУС Автоматика», «ИЭК ХОЛДИНГ», «НПП Бреслер», «АНТРАКС», «НПП «Комплексные интеллектуальные технологии», «Системотехника», «Ункомтех Инжиниринг», «Акку-Фертриб», «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», «Системы охлаждения», «ТермоЭлектрика», «Инициатива», «Фирма «Техноавиа», дивизион «Транспорт, Энергетика и Строительство», «Телематические Решения», «Группа «СВЭЛ», «ЮАИЗ», «НПО «Стример», «СФРР», «ПромЭнерго», «УНИВЕТ РУС», «ПРОМтайм-Энерго.