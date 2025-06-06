Филиал ПАО «Россети» модернизирует 23 магистральных ЛЭП Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада заменят свыше 500 единиц линейно-сцепной и защитной арматуры на линиях электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это позволит повысить прочность конструкций, в том числе в условиях сильных ветровых и гололедных нагрузок. В результате вырастет системная надежность электроснабжения двух субъектов РФ с общим населением более 7,6 млн человек.

Линейно-сцепная и защитная арматура предназначена для надежного крепления проводов и грозотросов к опорам ЛЭП. Применяемые при замене материалы производятся на ведущих отечественных заводах и характеризуются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температур. Это позволяет существенно снизить воздействие неблагоприятных метеоусловий на энергосистемы регионов.

Основной объем работ реализуется на линии 330 кВ «Восточная – Выборгская II цепь», входящей в Петербургское энергокольцо, и ЛЭП 330 кВ «Ленинградская – Колпино I цепь», которая осуществляет передачу электроэнергии в южные районы Северной столицы. Всего здесь выполнят замену более 110 элементов изолирующих подвесок, которые входят в состав линейно-сцепной и защитной арматуры.