Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию электроэнергетики

Поиск наиболее оптимальных механизмов финансирования создания и обновления электроэнергетической инфраструктуры, повышение эффективности работы электросетевого комплекса страны, разработка программы развития электроэнергетики в новых регионах, строительство плавучих атомных энергоблоков – эти и другие задачи нашли отражение в поручениях, которые Председатель Правительства Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии «Развитие электроэнергетики».

Оптимизация источников финансирования для создания новой и обновления действующей электроэнергетической инфраструктуры подразумевает разработку предложений по использованию в том числе существующих механизмов проектного финансирования, средств бюджетов всех уровней, налоговых льгот и преференциальных режимов, механизмов инфраструктурного меню. Задача поставлена перед Минэнерго, Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и ФАС. Срок её выполнения – до 29 июля.

При этом указанные ведомства должны уделить отдельное внимание удовлетворению потребности в электроэнергии и тепловой энергии в разрезе регионов, крупных и малых городов, а также городских агломераций, отобранных для создания мастер-планов.

Создание новых мощностей будет идти в увязке с повышением эффективности функционирования электросетевого комплекса. Этому направлению работы посвящено несколько поручений, предложения по которым Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и ФАС должны внести в Правительство до 17 сентября.

Один из возможных сценариев – повышение использования существующих резервов сетевой мощности, в том числе за счёт установления стимулирующего порядка ценообразования.

Помимо этого, указанные ведомства проработают возможность участия регионов в согласовании технологического присоединения крупных заявителей. Это позволит властям субъектов точнее оценить перспективу загруженности электросетей и потребности для реализации собственных проектов.

Ещё одно поручение – подготовка предложений по сокращению сроков подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, куда входят и электросети, и установлению поэтапного авансирования работ.

Комплексное развитие энергетической инфраструктуры регионов остаётся одним из главных приоритетов в работе кабмина. Ему посвящено отдельное поручение об увязке программы газификации с планами по строительству объектов электроэнергетики, в том числе с учётом уровня строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Решением этого вопроса займутся Минэнерго, Минстрой и ПАО «Газпром». Свои предложения ведомства должны представить к 11 августа.

Часть поручений касаются повышения эффективности работы по производству электроэнергии. Согласованные предложения на эту тему до 5 августа направят Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и ФАС.

Ведомствам, в частности, предстоит заняться совершенствованием механизма конкурсного отбора проектов тепловой генерации после 2031 года. Приоритет получат проекты модернизации электрических станций, позволяющие вести комбинированную выработку электрической и тепловой энергии.

Кроме этого, министерствам и ФАС поручено разработать механизм строительства гидроэлектростанций, определив источники финансирования работ по созданию водохранилищ.

При невозможности роста выработки электроэнергии необходимо найти оптимальные альтернативные решения, позволяющие решать проблемы в разрезе отдельных территорий. Они должны подразумевать модернизацию существующих мощностей с целью сокращения потерь электроэнергии, а также использование накопителей энергии.

Развитие атомной энергетики – один из самых перспективных способов увеличения генерации. Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с Центробанком и госкорпорацией «Росатом» до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3–5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения 8 атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и 4 аналогичных блоков для России.

Обеспечение стабильного электроснабжения новых регионов – ещё одно направление работы, обозначенное в поручениях Председателя Правительства. Минпромторгу и Минэнерго необходимо до 20 июня 2025 года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она будет затрагивать вопросы развития магистральных и распределительных сетей, генерирующих мощностей, в том числе с учётом планируемых потребностей в электрических мощностях промышленных предприятий до 2030 года.

Отдельные поручения посвящены тарифной политике. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 29 июля подготовят детальные оценки динамики тарифов на электроэнергию на период до 2030 года, а также предложения по возможным механизмам сдерживания роста издержек у потребителей.

Стратегическая сессия, посвящённая развитию электроэнергетики, состоялась 8 апреля 2025 года. В своём выступлении на ней Михаил Мишустин отметил, что стабильное снабжение регионов, городов, предприятий доступной и недорогой энергией является приоритетом долгосрочного развития отечественного топливно-энергетического комплекса.