Наталия Бельская: как IEK GROUP развивает ESG-практики

Стоит ли ожидать всплеска интереса к ESG-повестке в российском бизнесе? Своим мнением на этот счет в экспертной колонке для РБК поделилась Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP.

Наталия Бельская уверена, что предпосылки для развития ESG-практик в нашей стране в частности и в мире в целом сохраняются. Основные из них ― не теряющие актуальности проблемы экологии, растущая роль социальной ответственности бизнеса и ужесточение требований государственных регуляторов.

При этом электротехническая отрасль находится в более благоприятном положении по сравнению с другими. Компании-потребители электротехнического оборудования, в соответствии с трендами устойчивого развития, ориентированы на повышение энергоэффективности и снижение углеродного следа. Производители оборудования, следуя запросам заказчиков, активно развивают эти направления. IEK GROUP, в частности, специализируется на автоматизации инженерных систем и создании энергоэффективных решений.

«Соблюдение принципов энергоэффективности — один из наглядных примеров того, как бизнес может получать конкретные экономические преимущества от внедрения ESG-практик. Применяя энергоэффективные решения, компания экономит ресурсы и сокращает затраты», ― отмечает Наталия Бельская.

Кроме того, действуя в рамках ESG-повестки, компания реализует социальные и экологические проекты, что положительно влияет на ее репутацию в целом. Подробнее ― на РБК Отрасли.