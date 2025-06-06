«Окно» в потолке: светодиодная лента IEK в роли солнца

Японские мотивы в интерьер традиционной русской дачи привнесли авторы очередного выпуска передачи «Дачный ответ» на телеканале НТВ. В проекте они использовали 75 м светодиодной ленты IEK .

На мысль о Стране восходящего солнца дизайнера Ксению Лысенко натолкнул низкий потолок в гостиной. Он же, кстати, был главной проблемой помещения: даже четырех окон не хватало, чтобы осветить комнату в 30 кв. метров.

Дизайнер придумала оригинальное решение: имитацию окна в потолке. Для этого на него с помощью металлизированного скотча прикрепили светодиодную ленту. Затем под потолком собрали металлокаркас и натянули специальное пропускающее свет полотно. И завершили создание «окна» рамой: установили легкие балки из пенополиуретана, декорированные под дерево.

Светодиодная лента IEK как нельзя лучше подходит для такого проекта. Она работает от бытовой сети переменного тока и легко монтируется. В ассортименте несколько цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зеленый, красный, RGB. Лента может эксплуатироваться в диапазоне температур от —25 до +50 °С, имеет высокую степень защиты от пыли и влаги. Выпускается длиной до 50 м, легко режется (кратность резки ― 1 м), можно подключить последовательно отрезки длиной до 100 м.

«Необычный потолок, производящий впечатление отсутствия потолка. Кажется, что солнце пробивается сквозь реечную перегородку», ― такой отзыв о конструкции оставили владельцы дачи.

Японскую тему в интерьере дополнили бумажные фонарики, но ключевым элементом осталось необычное «окно»: яркий пример того, как с помощью светодиодной ленты IEK можно воплотить в жизнь самые смелые идеи.