«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией пять жилых комплексов в I квартале 2025 года

В I квартале 2025 года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании пять жилых комплексов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила 2,2 МВт.

В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям четыре жилых комплекса в Пушкинском, Центральном и Петроградском районах: ЖК «Бакунина 33», ЖК «Мадонна Бенуа», ЖК «Пулковский дом», а также ЖК в Василеостровском районе.

В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение жилого комплекса «Сертолово Парк» во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».