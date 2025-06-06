«Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами обнаружили две майнинговые фермы в Дагестане

Специалисты отдела контроля и проверок потребителей электроэнергии филиала «Дагэнерго» и блока безопасности «Россети Северный Кавказ» по Республике Дагестан совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД пресекли факт хищения электроэнергии майнинговой фермой в селе Унцукуль Унцукульского района.

45 устройства для добычи криптовалюты обнаружены в частном доме. В этом районе жители систематически жалуются на низкое напряжение электричества в домах. Ущерб, нанесенный майнером энергосистеме региона, превышает 2,4 млн рублей.



Еще 64 функционирующих устройства для добычи криптовалюты обнаружили в чердачном помещении гостиничного комплекса, расположенного рядом с федеральной трассой на территории Карабудахкентского района. Незаконную криптоферму выявили работники отдела мониторинга потерь Центральных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго», прикомандированные в Республику Дагестан, и Центральных районных электрических сетей филиала «Дагэнерго» совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД. Прибор учета электроэнергии снят и направлен на экспертизу.



В настоящее время в отношении владельцев криптоферм идет сбор материала для принятия процессуального решения по факту хищения электроэнергии.



«Россети Северный Кавказ» ведут активную работу по выявлению и предотвращению подобных фактов, ведь неучтенное потребление энергоресурса напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, может повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих. Мероприятия подразумевают комплекс мер: контрольные съемы показаний счетчиков, рейды, установку приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительную работу с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.



Напомним, Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.