«Россети» реализуют крупные инвестиционные проекты для развития электросетей Южного Урала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили перспективы развития сетевого комплекса региона и возможность заключения регуляторного соглашения, определяющего ключевые принципы взаимодействия на период до 2030 года.

«Совместно с Группой «Россети» мы последовательно решаем задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения в регионе, а значит, улучшению качества жизни людей. Расширяем подстанции, занимаемся модернизацией сетевого хозяйства и многое другое. «Россети» – наш стратегический партнер. Сегодня мы обсудили дальнейшую реализацию планов развития. Продолжаем работу, подписание соглашения позволит ее усилить», – подчеркнул Алексей Текслер.

«Последние несколько лет мы активно решали вопросы надежности электроснабжения Челябинска и пригородов. Для этого серьезно модернизировали систему управления сетями, ввели новые мощности. Планируем в этом году обеспечить финансирование инвестиционной программы в регионе в объеме 5 млрд рублей», – отметил Андрей Рюмин.

В числе приоритетов он назвал электроснабжение знаковых для региона объектов – Челябинского метротрамвая, межвузовского кампуса мирового уровня. Также планируются модернизация магистральной подстанции 500 кВ «Козырево», где внедрят комплекс энергоэффективных решений, реконструкция питающего центра 110 кВ «Есаулка».

В случае подписания регуляторного соглашения появится возможность реализовать дополнительные мероприятия по повышению надежности электроснабжения Челябинска, Копейска и других городов и поселков, расширению действующих центров питания для присоединения к сети новых потребителей, приобретению диагностического оборудования.