Сахалинэнерго подключило к электроснабжению новые электрозаправочные станции

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) с начала текущего года выполнило работы по технологическому присоединению к сетям 5 новых электрозаправочных станций (ЭЗС) на территории Сахалинской области. Это важный шаг в развитии инфраструктуры для электротранспорта и реализации экологической политики региона.

Для обеспечения централизованным электроснабжением новых ЭЗС энергетики построили трансформаторную подстанцию и проложили кабельные линии электропередачи.

Сахалинская область является одним из передовых регионов в вопросе развития зарядной инфраструктуры для экологичного и экономичного транспорта. В настоящее время в области действуют более 300 зарядных станций.

Развитие сети электрозаправок способствует популяризации электротранспорта, снижению углеродного следа и улучшению экологической обстановки. Для компаний, занимающихся зарядкой электромобилей, тариф на электроэнергию снижен на 30 процентов. В свою очередь это положительным образом сказывается на стоимости зарядки электротранспорта для сахалинцев и курильчан. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях выплачивается субсидия на возмещение части затрат на приобретение и доставку ЭЗС. Для обладателей электрокаров выделены бесплатные парковочные места на платных муниципальных стоянках.