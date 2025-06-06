Теплоэнергетики «Росатома» приступили к сборке оборудования нового турбоагрегата на Смоленской ТЭЦ-2

На Смоленской ТЭЦ-2 специалисты АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») приступили к сборке оборудования паровой турбины в рамках комплекса работ по монтажу нового турбоагрегата мощностью 13 МВт. Это второй этап модернизации станции, ранее на ТЭЦ-2 уже был введен в эксплуатацию один новый турбоагрегат.

Специалистам предстоит собрать все детали паровой турбины. На фундаменте уже находятся нижние части цилиндров и ротора, идет их подгонка. В проектное положение поднят статор генератора, в августе планируется заведение в него ротора и стыковка с паровой турбиной. Параллельно монтируются паропроводы высокого давления, конденсато- и маслопроводы, трубопроводы питательной воды, насосы, подогреватели, выключатели на ОРУ, провода 110 кВ и другое вспомогательное оборудование.

После реализации проекта модернизации установленная электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 увеличится до 316 МВт, тепловая – до 819 Гкал/ч. В результате повысится срок эксплуатации и эффективность работы ТЭЦ, надежность энергоснабжения жителей, а также появится возможность подключать новых потребителей. Общая стоимость установки двух турбоагрегатов превысит 8 млрд рублей.

АО «Росатом Инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией «Росатома», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

В настоящее время в рамках государственной программы модернизации генерирующих мощностей «Росатом Инфраструктурные решения» реализует несколько крупных проектов. Помимо Смоленской ТЭЦ-2 замена турбоагрегата осуществляется также на тамбовской ТЭЦ, где работы выполнены уже более, чем на 50%. Новая турбина придет на смену оборудованию, проработавшему на станции 42 года. Также идет комплексная модернизация Северской ТЭЦ в Томской области. Будет заменено котельное и турбинное оборудование, внедрена система сбора и переработки золы, в результате чего станция перейдет на замкнутый цикл сжигания угля. Благодаря модернизации повысится надежность энергоснабжения одного из ключевых предприятий Топливного дивизиона «Росатома» – Сибирского химического комбината», а также теплоснабжение города Северск.

Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Реализация проектов осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.