Cпециальное предложение RusCable Media для монтажников, подрядчиков и проектировщиков

RusCable Media предлагает уникальное решение для тех, кто строит отрасль своими руками: монтажных компаний, проектных бюро, подрядных и строительных организаций. Цель акции — сделать этих участников рынка заметными, укрепить их репутацию и помочь в привлечении новых клиентов. Сейчас — лучший момент, чтобы присоединиться к проекту на выгодных условиях и получить комплексную информационную поддержку. С 1 июня стоимость участия в акции RusCable Media изменились.

В состав спецпредложения входит:

Годовая карточка компании на RusCable.Ru Компания будет представлена в справочнике портала с указанием контактов, компетенций и направлений деятельности. Это даст доступ к новой аудитории — потенциальным заказчикам, партнёрам и инвесторам.

Рекламные баннеры с охватом 300 000 показов Бренд компании появится на ключевых страницах отраслевого ресурса: в новостных материалах, справочнике, тематических разделах и на главной странице RusCable.Ru.

Публикация о компании в отраслевых медиаканалах Расскажем о вашем опыте, надёжности и ключевых проектах на профессиональном форуме, в Telegram-канале RusCable и на платформе «Переменка».

Бонус: размещение рекламы в июльском номере RusCable Insider Digest Тематический выпуск будет посвящён проектированию, строительству и монтажу. Это прямой выход на целевую аудиторию.



Преимущества для участников:

Повышение узнаваемости на отраслевом медиарынке

Привлечение новых клиентов и подрядов за счёт профессионального PR-сопровождения

Укрепление имиджа как стабильной и надёжной компании

Позиционирование среди профессионального сообщества

С 1 июня участие в проекте возможно по новой цене. Подробности, стоимость и форма заявки доступны на странице акции: media.ruscable.ru