Cпециальное предложение RusCable Media для монтажников, подрядчиков и проектировщиков

08 июн. 2025, 21:00
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

RusCable Media предлагает уникальное решение для тех, кто строит отрасль своими руками: монтажных компаний, проектных бюро, подрядных и строительных организаций. Цель акции — сделать этих участников рынка заметными, укрепить их репутацию и помочь в привлечении новых клиентов. Сейчас — лучший момент, чтобы присоединиться к проекту на выгодных условиях и получить комплексную информационную поддержку. С 1 июня стоимость участия в акции RusCable Media изменились.

В состав спецпредложения входит:

  • Годовая карточка компании на RusCable.Ru
    • Компания будет представлена в справочнике портала с указанием контактов, компетенций и направлений деятельности. Это даст доступ к новой аудитории — потенциальным заказчикам, партнёрам и инвесторам.
  • Рекламные баннеры с охватом 300 000 показов
    • Бренд компании появится на ключевых страницах отраслевого ресурса: в новостных материалах, справочнике, тематических разделах и на главной странице RusCable.Ru.
  • Публикация о компании в отраслевых медиаканалах
    • Расскажем о вашем опыте, надёжности и ключевых проектах на профессиональном форуме, в Telegram-канале RusCable и на платформе «Переменка».
  • Бонус: размещение рекламы в июльском номере RusCable Insider Digest
    • Тематический выпуск будет посвящён проектированию, строительству и монтажу. Это прямой выход на целевую аудиторию.

Преимущества для участников:

  • Повышение узнаваемости на отраслевом медиарынке
  • Привлечение новых клиентов и подрядов за счёт профессионального PR-сопровождения
  • Укрепление имиджа как стабильной и надёжной компании
  • Позиционирование среди профессионального сообщества

С 1 июня участие в проекте возможно по новой цене. Подробности, стоимость и форма заявки доступны на странице акции: media.ruscable.ru

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