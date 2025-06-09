Энергетики установили более мощную подстанцию для улучшения электроснабжения СНТ «Березка 291» в Богородском г.о.

В конце мая специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по установке более мощной трансформаторной подстанции для улучшения электроснабжения около 30 частных домовладений в СНТ «Березка 291» в Богородском г.о.

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики установили мачтовую трансформаторную подстанцию МТП вместо прежней комплектной подстанции. Новая электроустановка оснащена трансформатором большей мощности — 160 кВА вместо прежних 40 кВА.

Мероприятия призваны повысить надежность и качество электроснабжения жителей СНТ, запитанных от действующей сети 0,4 кВ, а также создать резерв мощности для подключения новых абонентов.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.