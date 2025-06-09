Энергоблок №3 Кольской АЭС планово выведен в резерв

5 июня 2025 года в 17:41 (мск) в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок № 3 Кольской АЭС отключен от сети и выведен в резерв с последующим проведением ремонтных работ.

Планово-предупредительный ремонт энергоблока № 3 начнется 17 июня согласно утвержденному графику.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 1 и № 4, которые несут суммарную нагрузку 590 МВт. Энергоблок № 2 находится в резерве.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, улучшению качества жизни граждан.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.