Энергосистемы Востока и Сибири теперь могут кратковременно синхронизироваться по сетевому транзиту БАМа

9 июня Системный оператор и «Россети» провели успешные натурные испытания по переносу точки деления электрической сети 220 кВ вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Испытания подтвердили возможность кратковременного включения на параллельную синхронную работу объединенных энергосистем (ОЭС) Востока и Сибири по транзиту БАМ для переноса точки деления сети без прекращения электроснабжения потребителей.

ОЭС Востока образует вторую синхронную зону ЕЭС России и исторически функционирует изолированно от первой синхронной зоны Единой энергосистемы (в неё входят ОЭС Сибири, Урала, Центра, Юга, Средней Волги и Северо-Запада).

Причиной такой ситуации является низкая пропускная способность сети 220 кВ, соединяющей ОЭС Востока и ОЭС Сибири по двум тяговым транзитам 220 кВ – один проходит вдоль Транссиба, другой вдоль БАМа.

В настоящее время в программные документы планирования перспективного развития электроэнергетики внесены планы по строительству более мощных сетей для организации постоянной синхронной работы ОЭС Востока с первой синхронной зоной. Пока же сетевые транзиты 220 кВ между синхронными зонами постоянно разомкнуты в точках деления (на подстанциях).

Периодически возникает необходимость менять точку деления – переносить её с одной подстанции на другую – для выполнения ремонтных работ в сети или из соображений допустимости электроэнергетического режима ОЭС Востока и Сибири. Раньше перенос точки деления сопровождался кратковременным, до одного часа, прекращением энергоснабжения ряда потребителей электроэнергии – при обязательном предупреждении и согласовании с ними таких отключений.

В процессе натурных испытаний осуществлялся перенос точки деления сети с переносом питания подстанции 220 кВ Чара от ОЭС Востока на питание от ОЭС Сибири. В это время на протяжении 18 минут осуществлялась параллельная синхронная работа ОЭС Востока и ОЭС Сибири.

«Успешные натурные испытания показали, что новая схема работы позволяет за счет кратковременного соединения ОЭС Востока и ОЭС Сибири менять точку деления без отключения потребителей. Достигается значимый экономический эффект: один из крупнейших потребителей в этом энергорайоне Удоканский ГМК, введенный в 2023 году и сейчас ещё продолжающий набирать плановую нагрузку, избегает затрат на остановку технологических процессов по выработке медного концентрата», – говорит первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко.

Кратковременная синхронная работа ОЭС Востока и ОЭС Сибири, несмотря на слабость электрических связей, стала возможна благодаря комплексу мероприятий по оснащению подстанций ПАО «Россети» противоаварийной автоматикой и совместной с Системным оператором настройке устройств релейной защиты.

Ранее – в ноябре 2022 года – успешные натурные испытания прошла аналогичная схема переноса точки деления на втором тяговом электрическом транзите 220 кВ, проходящем вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. С тех пор она применяется там без отключения энергоснабжения потребителей, основным из которых является АО «РЖД». Новая схема позволила избежать простоя поездов на этом участке Транссиба при переносе точки деления сети.