Людиновокабель принял участие в образовательном форуме «Мой бизнес. Идеи и возможности 2025»

Компания Людиновокабель традиционно сотрудничает с агентством развития бизнеса Калужской области и администрацией Калужской области, и активно принимает участие во всех значимых мероприятия проходящих в нашем регионе.



5 июня представители Людиновокабель приняли участие в форуме «Мой бизнес Идеи и возможности 2025».



В деловой программе форума обсуждалось какие меры господдержки может получить региональный бизнес, важные изменения в налогах и бухгалтерии, проходили авторские тренинги от известных предпринимателей.



В мероприятии приняли участие более сотни представителей малого и среднего предпринимательства южных районов области, которых поприветствовали глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов и замначальника управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Калужской области Наталья Шестакова. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги поделились опытом продвижения услуг в соцсетях с помощью рабочих техник продаж, увеличения продаж и удерживания клиентов с помощью CRM-систем, решения вопроса с дефицитом персонала в малом городе, проконсультировали по теме изменений в налогах и бухгалтерии.