Людиновокабель принял участие в образовательном форуме «Мой бизнес. Идеи и возможности 2025»

4 часа назад
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Источник:
АО Людиновокабель
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Компания Людиновокабель традиционно сотрудничает с агентством развития бизнеса Калужской области и администрацией Калужской области, и активно принимает участие во всех значимых мероприятия проходящих в нашем регионе.

5 июня представители Людиновокабель приняли участие в форуме «Мой бизнес Идеи и возможности 2025».

В деловой программе форума обсуждалось какие меры господдержки может получить региональный бизнес, важные изменения в налогах и бухгалтерии, проходили авторские тренинги от известных предпринимателей.

В мероприятии приняли участие более сотни представителей малого и среднего предпринимательства южных районов области, которых поприветствовали глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов и замначальника управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Калужской области Наталья Шестакова. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги поделились опытом продвижения услуг в соцсетях с помощью рабочих техник продаж, увеличения продаж и удерживания клиентов с помощью CRM-систем, решения вопроса с дефицитом персонала в малом городе, проконсультировали по теме изменений в налогах и бухгалтерии.

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.