Минэнерго и фонд «Кристалл роста» подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Цивилев и Александр Галушка подписали соглашение о сотрудничестве Министерства энергетики РФ и акционерного общества «Фонд «Кристалл роста».

Соглашение подписано с целью создания условий для опережающего развития энергетики страны на базе лучших отечественных и мировых практик, а также исторического опыта.

Сотрудничество Минэнерго и фонд «Кристалл роста» предусматривает разработку стратегических проектов в рамках Доктрины энергетической безопасности РФ и Энергетической стратегии на период до 2050 года.

Совместная работа будет направлена на дальнейшее технологическое и структурное развитие отечественного энергетического сектора, как основы новой передовой модели экономики Российской Федерации, формирующейся в настоящее время.

В том числе:

— разработку и реализацию мер по организации долгосрочных капиталовложений в сектор энергетики;

— содействие в разработке и дальнейшей реализации программы развития энергетики на Дальнем Востоке;

— обеспечение кадрового суверенитета, развитие научных школ и образовательных программ;

— взаимодействие в рамках планируемых к открытию отраслевых индустриальных центров компетенций.

Минэнерго и фонд «Кристалл роста» также договорились о проработке механизмов повышения устойчивости российской энергетической системы к внешнему давлению, развития экспортных маршрутов через Северный морской путь и укрепления международного сотрудничества с дружественными странами.