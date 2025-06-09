Минэнерго и фонд «Кристалл роста» подписали соглашение о сотрудничестве

4 часа назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Сергей Цивилев и Александр Галушка подписали соглашение о сотрудничестве Министерства энергетики РФ и акционерного общества «Фонд «Кристалл роста». 

 Соглашение подписано с целью создания условий для опережающего развития энергетики страны на базе лучших отечественных и мировых практик, а также исторического опыта.

Сотрудничество Минэнерго и фонд «Кристалл роста» предусматривает разработку стратегических проектов в рамках Доктрины энергетической безопасности РФ и Энергетической стратегии на период до 2050 года. 

 Совместная работа будет направлена на дальнейшее технологическое и структурное развитие отечественного энергетического сектора, как основы новой передовой модели экономики Российской Федерации, формирующейся в настоящее время. 

 В том числе:   

  •  — разработку и реализацию мер по организации долгосрочных капиталовложений в сектор энергетики;
  • — содействие в разработке и дальнейшей реализации программы развития энергетики на Дальнем Востоке;
  • — обеспечение кадрового суверенитета, развитие научных школ и образовательных программ; 
  • — взаимодействие в рамках планируемых к открытию отраслевых индустриальных центров компетенций. 

Минэнерго и фонд «Кристалл роста» также договорились о проработке механизмов повышения устойчивости российской энергетической системы к внешнему давлению, развития экспортных маршрутов через Северный морской путь и укрепления международного сотрудничества с дружественными странами.  

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