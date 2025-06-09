На Барнаульской ТЭЦ-2 модернизировали устройства релейной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ

Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ВЛ (воздушная линия) 110 кВ на Барнаульской ТЭЦ-2 велась в рамках инвестиционной программы. Была повышена надежность и безопасность электроэнергетической инфраструктуры на станции. Вложения в реализацию проекта составили 16,6 млн рублей.

Линия ВЛ 110 кВ предназначена для передачи электроэнергии на значительные расстояния. Она обладает высокой пропускной способностью и позволяет передавать большие объемы энергии, что делает ее важным элементом энергетической инфраструктуры. Работы велись на трех воздушных линиях электропередач, одна из которых — опорная. По этим ВЛ 110 кВ электроэнергия идет на подстанции двух крупных барнаульских предприятий. Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов. В частности, на каждой воздушной линии были смонтированы шкафы микропроцессорных защит.

Антон Севастьянов заместитель главного инженера Барнаульской ТЭЦ-2:

«Взамен устаревших защит, смонтированных на базе электромеханических реле панель «ЭПЗ 1636», установлены защиты на микропроцессорных блоках: терминал «Экра-300». Причем на каждое из присоединений установлены по два отдельных терминала, что повышает надежность защит защищаемых линий. Также установлены новые трансформаторы тока с вторичным током 1А, что позволит снижать потери и нагрев во вторичных цепях».

Реконструкцию устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) проводили для обеспечения динамической устойчивости генерирующего оборудования Барнаульской ТЭЦ-2. По словам специалистов, проведенные работы позволят сократить время ликвидации трехфазных коротких замыканий вблизи станции до 0,15 с. Модернизированные устройства РЗиА быстрее и точнее реагируют на аварийные ситуации, что позволяет снизить риск аварийных отключений и повреждений оборудования. В ближайшее время на станции планируют продолжить модернизацию защиты высоковольтных линий электропередач. Также в планах — замена высоковольтных выключателей ЛЭП.