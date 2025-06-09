Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» представили свои разработки на выставке «Металлобработка-2025»

ОЭЗ Москвы на 25-й международной выставке «Металлобработка-2025» представила продукцию производителей промышленных роботов, лазерных систем, электроприводов и аддитивных решений. В рамках выставки компания-резидент ОЭЗ Москвы «Технорэд» подписала соглашения с Университетом Иннополис на поставку обучающих роботехнических комплексов и с компанией Яндекс Роботикс о сотрудничестве. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Развитие отечественного станкостроения — одна из ключевых задач российской промышленности, от успешной реализации которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета страны. Важную роль в этом процессе играют предприятия столичной особой экономической зоны, которые при поддержке города активно развивают высокотехнологичные производства, внедряют инновационные решения, участвуют в крупных отраслевых выставках, выстраивают промышленную кооперацию и партнерские отношения с другими компаниями и образовательными учреждениями. Так, в рамках 25-й международной выставки «Металлобработка-2025» одно из предприятий московской ОЭЗ заключило соглашение о сотрудничестве с ведущей российской технологической компанией и Университетом Иннополис на поставку обучающих робототехнических комплексов», - сообщил Анатолий Гарбузов.

Компания «Технорэд» будет сотрудничать с Яндекс Роботикс, а также в рамках еще одного подписанного соглашения начнет поставлять в Университет Иннополис линейку современных образовательных робототехнических комплексов.

«Это стратегическое партнёрство позволяет нам вывести подготовку кадров для промышленности на качественно новый уровень. Образовательные роботехнические ячейки — это не просто учебное оборудование, а точные копии реальных производственных решений, благодаря которым студенты российских вузов смогут осваивать актуальные технологии прямо в аудиториях, а предприятия в итоге получат специалистов, готовых к работе с первого дня», - отметил директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

«Технорэд» и Яндекс Роботикс в рамках кооперации представили на выставке совместную разработку – универсальную платформу для управления роботами, предназначенную для повышения эффективности производственных и логистических процессов.

Также «Технорэд» совместно с компанией «Лассард» продемонстрировали автоматическую систему выгрузки заготовок на станке лазерной резки с последующей загрузкой в листогибочный пресс. Комплекс на базе робота-манипулятора объединяет процессы лазерной резки и гибки листового металла, автоматизируя производственную цепочку. Решение позволяет обслуживать два станка одновременно и поддерживает все виды листогибочных прессов.

Еще одно совместное решение двух компаний, представленное на выставке, предназначено для роботизированной маркировки изделий на металлической поверхности. Благодаря мобильной системе крепления и простому процессу программирования комплекс легко адаптируется под любые задачи гравировки и маркировки – от единичных до серийных заказов. Помимо этого, на стенде была показана учебная сварочная лазерная система.

Компания «Лассард» представила на выставке «Металлобработка-2025» уникальное изделие – пятикоординатный станок для высокоточной лазерной сварки и резки габаритных листовых материалов. Эта разработка задает новые стандарты в производстве сложных деталей. Также на стенде предприятия можно было увидеть станок для резки с мощностью лазера до 20 кВт, высокоскоростной станок для работы с крупными листовыми материалами и станок для обработки латуни, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, золота и других материалов.

Компания-резидент ОЭЗ Москвы «Аддитивный Инжиниринг», разрабатывающая 3D-решения для металлургической отрасли, продемонстрировала инновационные разработки, направленные на масштабирование и оптимизацию производственных процессов предприятий. В частности, компания поставляет 3D-принтеры для печати песчаных форм для литья металлов. Технология значительно сокращает время подготовки форм, снижает материальные затраты и повышает точность литья. Всего в активе компании — парк из 18 промышленных 3D-принтеров, позволяющих оперативно решать широкий спектр производственных задач.

Еще одна разработка, показанная на выставке, востребована при производстве крупногабаритных, несерийных металлических конструкций. Автоматическая генерация и коррекция траектории сварки на базе анализа 3D-модели изделия минимизирует влияние человеческого фактора и обеспечивает высокое качество шва. Комплекс отличается простым механизмом управления и поддерживает различные варианты исполнения для оптимизации задач сварки.

На стенде предприятия «НТЦ Приводная Техника» гости выставки увидели высокоточные редукторы, преобразователи частоты и механические приводы. Кроме этого, участники смогли протестировать на интерактивных панелях продукцию компании.