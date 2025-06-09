RusCable Live — Чубрики из проволоки. Куда движется индустрия? Эфир 09.06.25

На прошлой неделе завершилась выставка ПРОВОЛОКА 2025, где RusCable.Ru работал в формате открытой студии на Wire Plaza. За время работы выставки удалось пообщаться с десятками представителей индустрии (под камеру и без нее) и можно сказать одно — никто не ждет ничего хорошего от года, но все рассчитывают на то, что конкурентам еще хуже. Заказы на нуле, идет реальная битва за каждый метр, объемы полимеров и переработки падают, все ищут более рентабельные ниши и, самое главное, никто не знает, когда это все закончится. Но это проволока, а еще на рынке намечается смена парадигмы во взаимоотношениях с дилерами. ГК "Самолет" ищет возможности перейти на прямые закупки, уровень сервиса у дистрибьюторов падает, а Китай получил долларовый гэп. О том, куда движется индустрия — в выпуске RusCable Live по понедельникам!

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