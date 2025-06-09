В Чите продолжается строительство двух путепроводов

В Чите (Забайкальский край) продолжается строительство путепроводов через Транссибирскую магистраль на перегоне Чита 1 - Кадала и через неэлектрифицированные пути № 302 и № 302а на станции Чита-1. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Звезда». Строительство в полном объеме планируют завершить до 24 декабря текущего года. Протяженность одного путепровода составит 75 метров, второго - 82 метра. Проектом также предусмотрена реконструкция улиц Кирпично-Заводская, Проектная и Рахова (до ее пересечения с улицей Авиационной). Общая длина реконструированного участка дороги составит 2,617 км.

На данный момент выполнены работы по устройству ливневой канализации на протяжении 1830 метров, что составляет 70 % от плана. На первом искусственном сооружении забито 132 сваи. Продолжается устройство армокаркаса и бетонирования опор путепровода через неэлектрифицированные пути. Также идет устройство ливневого очистного сооружения - выкопан котлован объемом 3 тыс. кубометров. Параллельно с этим подрядчик ведет забивку свай и замену слабого грунта.

Добавим, на строительство двух путепроводов предусмотрено более 1,6 млрд рублей. На мостовых сооружениях будет организовано по четыре полосы движения.