«Электрорешения» (бренд EKF) получили награду Silver Mercury 2025 за вовлечение электромонтажников в инфлюенс-битву «Лига электрогероев»

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, удостоена награды престижной маркетинговой премии Silver Mercury 2025 в специальной номинации «Электромонтажников в инфлюенсеры» за проект «Лига электрогероев бренда EKF: вовлечение сложной B2B-аудитории через инфлюенс-битву».

Одной из важный целевых аудиторий компании и бренда являются электрики и электромонтажники, которые активно используют социальные сети для обмена опытом и демонстрации своих работ. Многие из них стали настоящими инфлюенсерами в своей нише, а также амбассадорами нашего бренда.

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) решила поддержать этих талантливых профессионалов и создала конкурс, который позволил им не только продемонстрировать свой опыт, но и получить новые знания.

Конкурс состоял из двух частей: онлайн и оффлайн. В онлайн-части участники выполняли различные задания, направленные на реализацию проектов, а также на развлечение и творчество. Например, в одном из заданий предлагалось создать теплую атмосферу с помощью электрических полов на устройствах EKF, в другом — рассказать о любимой работе и самом запоминающемся проекте.

Лучшие участники, набравшие наибольшее количество баллов, были приглашены в Москву для участия в оффлайн-части конкурса. Здесь они посетили шоурум бренда EKF, познакомились с сотрудниками компании и отправились в путешествие с развлекательной программой.

Этот конкурс не только помогает электромонтажникам проявить свои таланты и опыт, но и способствует популяризации профессии и повышению качества работ в отрасли. Компания «Электрорешения» гордится тем, что ее инициатива была отмечена такой престижной наградой, как Silver Mercury 2025, и будет продолжать поддерживать и развивать подобные проекты в будущем.





Справка о компании

EKF – международный бренд электрооборудования, комплексных энергоэффективных решений по электроснабжению и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов. Также под брендом EKF разрабатывается программное обеспечение: умный дом EKF Connect Home и IIoT EKF Connect Industry для промышленности.

В актив компании ООО «Электрорешения», которая представляет бренд EKF в России, входят 2 производственные площадки во Владимирской области, сеть логистических центров, а также собственный отдел R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.