На Воткинской ГЭС заменили девятый гидроагрегат

На Воткинской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 6. Он стал девятым гидроагрегатом из десяти, установленных на станции, полностью обновленным в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Оборудование изготовлено в России, имеет улучшенные технические характеристики, отличается повышенной надежностью и высокой степенью экологической безопасности. После завершения предусмотренных нормативами испытаний будет выполнена перемаркировка гидроагрегата с увеличением мощности с 100 до 115 МВт.

Демонтированный гидроагрегат №6 был введен в эксплуатацию в 1962 году, отработал более 60 лет и достиг высокой степени износа. В ходе работ, продлившихся менее года, были заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, обновлена система автоматического управления гидроагрегатом. Монтаж выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК». Работы по замене гидроагрегата были проведены в рекордно сжатые сроки и заняли всего 329 дня вместо обычных 350.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов. Первый новый гидроагрегат был введен в эксплуатацию в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 659,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 149 гидротурбин и 157 генераторов, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.