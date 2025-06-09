«Россети Кубань» демонтировали незаконные подвесы линий связи на 1,5 тыс. опор ЛЭП

С начала 2025 года энергетики «Россети Кубань» провели демонтаж незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на почти 1 500 опорах линий электропередачи (ЛЭП) на территории Краснодарского края.

Наибольшее число опор (1 346) с незаконным подвесом оптоволокна выявлено в Туапсинском районе. Прежде чем демонтировать ВОЛС, специалисты Сочинских энергетических сетей направляли в адрес собственников (интернет-провайдера «Тайгет» (ООО «Мультисервис») неоднократные обращения о добровольном устранении несанкционированных линий связи.

В станице Северской и городе Горячий Ключ энергетики Краснодарских электрических сетей выявили и демонтировали самовольные подвесы ВОЛС на более 150 опорах воздушных ЛЭП. Без разрешительной документации было смонтировано свыше 3,5 км линий связи. Неоднократные уведомления о необходимости узаконить, либо снять самовольно размещенные кабели связи провайдеры-нарушители проигнорировали. В связи с этим ВОЛС были демонтированы специалистами энергокомпании.

Добросовестные провайдеры выбирают законный подход: ВОЛС размещают после получения технических условий, проектирования и согласования с электросетевой компанией мест для безопасного монтажа.

Напоминаем, самовольное и бесконтрольное размещение ВОЛС не допускается на законодательном уровне. Нормы прописаны в постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Порядок предоставления опор воздушных линий электропередачи для размещения ВОЛС утвержден в Постановлении Правительства от 22.11.2022 года № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».