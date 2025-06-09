«Россети Московский регион» продолжают модернизацию подстанции 110 кВ «Орехово»

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работы по повышению надежности электроснабжения потребителей Орехово-Зуевского городского округа. В 2025 году, в ходе реконструкции, на подстанции 110 кВ «Орехово» будут заменены все десять масляных выключателей на элегазовые. На данный момент произведена заменена пяти выключателей.

Элегазовые выключатели пожаробезопасны, экологичны, отличаются быстродействием и простотой в обслуживании. Срок службы элегазового выключателя не менее 30 лет. Все выключатели, вводимые в работу, российского производства.

Произведенные работы на подстанции «Орехово» позволят повысить надежность электроснабжения 45 тыс. жителей и 78 социально значимых объектов города Орехово-Зуево и близлежащих населенных пунктов.

Ранее современные элегазовые выключатели были установлены на подстанциях 110 кВ «Демихово», где заменили четыре выключателя, и на подстанциях 110 кВ «Гречиха» и «Крутое», где специалисты «Россети Московский регион» заменили по три выключателя.