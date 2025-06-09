«Россети Северо-Запад» подключат к электросетям 35 фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры для реализации федеральных проектов.

Глава компании отметил, что в 2024 году энергетики подключили к электросетям 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). ФАПы построены в регионе по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2025 году «Россети Северо-Запад» подключат еще 35 ФАПов.

Также в этом году компания обеспечит мощность для Печорской районной больницы. Ее реконструируют по поручению Президента России Владимира Путина о модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов.

«Знаю, что реализация федеральных проектов по развитию социальной инфраструктуры на личном контроле губернатора области. Поэтому уделяем особое внимание обеспечению мощности для больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство медицинской инфраструктуры — важное условие социального развития Псковской области», — отметил Вячеслав Торсунов.