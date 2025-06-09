«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Ватьеганского нефтяного месторождения

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Фотон» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает одно из крупнейших месторождений Западной Сибири – Ватьеганское. На повышение надежности электроснабжения инфраструктуры ЛУКОЙЛа системообразующее предприятие направило порядка 8 млн рублей.

Для подготовки энергообъекта к осенне-зимнему периоду «Россети Тюмень» провели техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, в том числе силового трансформатора. Энергетики выполнили ремонт привода устройства регулирования напряжения под нагрузкой и радиаторов, заменили высоковольтные вводы 110 кВ, газовое и струйное реле. Кроме того, специалисты осуществили ревизию систем охлаждения и отобрали пробы трансформаторного масла для анализа его диэлектрических свойств. Технические мероприятия на питающем центре завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Ремонт подстанции 110 кВ «Фотон» проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения Ватьеганского месторождения, балансовые запасы которого составляют почти 1,5 млрд баррелей нефти.