«Россети Юг» ремонтируют транзитную ЛЭП в Волгодонском и Зимовниковском районах Ростовской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» приступили к капитальному ремонту высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в крупнейших на востоке Ростовской области районах – Волгодонском и Зимовниковском.

Общая протяженность высоковольтной ЛЭП, которая эксплуатируется с 1962 года, составляет 49 км. Энергетикам предстоит заменить 270 дефектных стеклянных изоляторов и установить 10 железобетонных опор взамен деревянных.

В течение года специалисты также расчистят от древесно-кустарниковой растительности 8,2 га просек в охранной зоне ЛЭП. Расчистка трасс линий электропередачи является одним из важнейших условий бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, а также сокращает сроки поиска места повреждения на ЛЭП в случае технарушений, повышается надежность электроснабжения потребителей.

Объем финансирования ремонтных работ превысит 3 млн рублей. Завершение технических мероприятий на ЛЭП намечено на август 2025 года.

Выполнение ремонтных работ позволит снизить количество технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения 9,1 тысячи жителей Волгодонского и Зимовниковского районов, 14 населенных пунктов, крупных сельскохозяйственных организаций, предприятий малого и среднего предпринимательства, других потребителей.