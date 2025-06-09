«Россети» обеспечили мощностью промышленный парк в Белгородской области

Группа «Россети» обеспечила мощностью промышленный парк «Фабрика» на юго-западе Белгородской области. Общий объем присоединения по итогам мероприятий составил 6,5 МВт. Это создало возможности для увеличения производственных площадей и подключения новых предприятий-резидентов.

Энергетики «Россети Центр» реконструировали питающую подстанцию 110 кВ, построили распределительное устройство 10 кВ и кабельную линию протяженностью 1,5 км. Почти треть трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения под землей, что позволило сохранить дорожную инфраструктуру. Также специалисты проложили внутриплощадочные кабельные линии, установили комплектную трансформаторную подстанцию и шкаф учета и распределения электроэнергии.

Промышленный парк «Фабрика» работает с 2018 года. Основная цель проекта – поддержка предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящее время здесь локализовано производство 37 предприятий, где занято более 1 тыс. человек. Дополнительные мощности позволят увеличить число резидентов и создать еще порядка 200 рабочих мест.

«Россети» содействуют развитию промышленности во всех регионах присутствия. Ранее энергетики подключили к сети новый промышленный парк в Удмуртии и крупный технопарк в Новой Москве.