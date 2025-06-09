«Северсталь» остановила доменную печь №4 «Вологжанка» на капитальный ремонт I разряда стоимостью 22 миллиарда рублей

Компания «Северсталь» перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №4 (ДП-4) «Вологжанка» на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»). ДП-4 выпускает 2,4 миллиона тонн чугуна и является третьей по объемам производства чугуна на ЧерМК. Выполнение работ в рамках капитального ремонта позволит обеспечить высокую производительность, надёжность и экологичность оборудования, восстановить проектные параметры.

«Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию в отрасли, мы продолжаем долгосрочную программу технического переоснащения первого передела ЧерМК. Комплекс мероприятий стоимостью 22 миллиарда рублей даст возможность производить чугун на доменной печи №4 с повышенной долей железорудных окатышей и сниженным расходом твёрдого топлива, что важно с точки зрения эффективности и влияния на окружающую среду. Планируется оснастить печь высокоэффективными аспирационными отсосами от чугунных лёток, укрытий желобов чугуна и шлака, мест слива чугуна. Управление аспирационными клапанами будет осуществляться автоматически. Режим их работы предполагается синхронизировать с режимами выпуска чугуна на литейном дворе. Это позволит улучшить состояние рабочих мест и снизить неорганизованные выбросы от литейного двора в атмосферу за счёт эффективного улавливания пыли, образующейся при выдаче продуктов плавки. Важно подчеркнуть, что мы разработали комплекс мер, который позволит нам избежать снижения объемов готовой продукции, несмотря на остановку агрегата. Минимизировать производственные потери в период остановки ДП-4 поможет сформированный запас стальных слябов. Таким образом, график исполнения клиентских заказов будут сохранен», – прокомментировал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелёв.

Основные операции в рамках капитального ремонта – замена бесконусного загрузочного устройства, системы охлаждения печи и огнеупорной кладки, ремонт блока воздухонагревателей, литейного двора, шихтоподачи и системы аспирации. К организации и управлению комплексом строительно-монтажных работ привлечены собственные подразделения «Северстали».

Генеральный подрядчик работ – Центр «Домнаремонт» (входит в состав компании «Северсталь»). Генеральным проектировщиком выступил «Северсталь-Проект». Машиностроительный центр «ССМ-Тяжмаш» (входит в состав компании «Северсаль») участвует в ремонте сложного крупногабаритного оборудования – воздухонагревателей и элементов шихтоподачи.

В изготовлении оборудования и проведении работ задействованы специалисты 30 компаний Вологодской области общей численностью персонала 1800 человек. Запустить агрегат после остановки планируется в III квартале 2025 года.