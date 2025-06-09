Специалисты ДРСК заменили 185 опор воздушных линий электропередачи в Еврейской автономии

Специалисты филиала «Электрические сети ЕАО» (входит в Группу РусГидро) с начала текущего года заменили 185 опор воздушных линий электропередачи на участке длиной около 13 км. Энергетики обновили кабельные линии в городе Облучье и в трёх населенных пунктах Ленинского района. Помимо этого установили более 2400 птицезащитных устройств на опорах высоковольтных линий в Биробиджанском, Ленинском и Октябрьском районах.



По плану ремонтных работ на 2025 год предусмотрены работы на воздушных линиях напряжением 0,4-110 кВ суммарной длиной 112 км распределительных сетей. В летний период сотрудники ДРСК планируют заменить еще 340 опор и более 16 км линий напряжением 0,4-110 кВ в пяти сёлах региона.

«Любое временное ограничение энергоснабжения населения вследствие проведения плановых профилактических ремонтов заранее утверждается руководством предприятия, согласуется с региональными властями и доводится до сведения потребителей через информационные ресурсы», - подчеркнул заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам Владимир Никифоров. «Такие меры необходимы для повышения надежности функционирования энергосистемы и обеспечения безопасности персонала и местных жителей».