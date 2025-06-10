Более 300 МВт электроэнергии, 63 Гкал тепла и 38 тыс. куб. газа в час, 80 км дорог обеспечила КРДВ для резидентов ТОР Дальнего Востока

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) представила результаты развития инженерной инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке по итогам 2024 года.

За счёт государственных инвестиций для резидентов ТОР накопительным итогом обеспечены: 301,98 МВт электроэнергии, водоснабжение мощностью 25,2 тыс. куб. м в сутки, водоотведение мощностью 16,5 тыс. куб. м в сутки, 38,5 тыс. куб. м газа в час, 62,8 Гкал тепла в час. А также 79,9 км автодорог.

Дополнительно КРДВ возместила дальневосточным инвесторам затраты на создание собственной инфраструктуры. Создаваемым в макрорегионе предприятиям это позволило получить ещё 375,2 МВт энергомощностей, 12,65 тыс. куб. м воды в сутки, 1,25 тыс. куб. м водоотведения в сутки, 20,1 тыс. куб. м газа и 63,52 Гкал тепла в час. Также за счет частного капитала с последующим возмещением построены 1,33 км автодорог.

«Инфраструктура – это один из основных шагов для любого инвестора, одно из самых затратных по времени и ресурсам мероприятие. На дальневосточных территориях опережающего развития мы помогаем резидентам выполнять первые шаги в создании необходимых для региона предприятий и производств, создавая инфраструктуру и обеспечивая технологические подключения, работаем для того, чтобы бизнес мог сосредоточиться непосредственно на реализации проекта. При этом, если инвестор – это может быть резидент ТОР, Свободного порта или компания, реализующая на Дальнем Востоке крупный проект, – построит инфраструктуру за счет собственных средств, то он вправе обратиться в Минвостокразвития России за возмещением затрат на строительство энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры. Поддержка доступна проектам с объемом частных инвестиций от 1 млрд руб. Размер субсидии – до 30% от вложенных средств», - отметила директор департамента эксплуатации КРДВ Анна Бурдинская.

Она подчеркнула, что благодаря мерам господдержки – инфраструктурному и земельному обеспечению, налоговым льготам и административным преференциям, комплексному сопровождению со стороны КРДВ – предприятия на Дальнем Востоке запускаются быстрее, рентабельность бизнеса значительно выше. Российские и иностранные инвесторы это замечают, что положительно отражается на инвестпривлекательности территорий.

Сегодня на дальневосточных ТОР проекты по соглашениям с КРДВ резиденты реализуют более 840 резидентов, бизнес вкладывает свыше 7,1 трлн рублей, создает 170,4 тыс. рабочих мест. Фактически резиденты ТОР вложили в свои проекты 3,52 трлн рублей, создали порядка 90 тыс. рабочих мест. В работу введено 292 предприятия в различных отраслях.

«Мы хотели бы отметить вклад КРДВ в развитие нашего производства, ведь качественная инфраструктура – это не просто базовые условия работы, это залог успешной реализации бизнес-идей, увеличение объемов производства и создание новых рабочих мест. Благодаря правительственным мерам поддержки и комплексному сопровождению со стороны КРДВ, наши усилия становятся более эффективными. Мы готовимся к вводу новых производственных мощностей, которые помогут в полной мере обеспечить регион качественными полимерными трубами для строительства инфраструктуры и будут содействовать экономическому и социальному развитию Приморья», – прокомментировал генеральный директор «Приморского завода полимерных труб» Группы ПОЛИПЛАСТИК Максим Андриянов. Проект по созданию и развитию мощностей для производства полимерных труб реализуется на ТОР «Приморье».

Генеральный директор тепличного комплекса «Камчатский», обеспечивающего жителей полуострова свежими овощами, Ольга Гвоздева отметила:

«Благодаря инфраструктурному обеспечению со стороны КРДВ мы смогли в намеченные сроки открыть первый в регионе современный тепличный комплекс с круглогодичным циклом производства овощей. Благодаря статусу резидента ТОР получили газоснабжение, электроснабжение, земельный участок, налоговые льготы».

«С непосредственной поддержкой Минвостокразвития России и КРДВ мы полностью удовлетворили потребности производственных мощностей Жатайской судоверфи в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Силами КРДВ Якутия были созданы объекты инфраструктуры на сумму свыше 400 миллионов рублей. Статус резидента ТОР «Якутия» позволил применить налоговые льготы и административные преференции. Запуск судоверфи имеет стратегическое значение для развития транспортной и логистической инфраструктуры региона и открывает новые возможности для судоходных компаний и промышленных предприятий Якутии. Мы уверены, что наш проект окажет существенную поддержку экономике дальневосточного региона и обеспечит устойчивое развитие отрасли», – отметил директор АО «Жатайская судоверфь» Влад Пермяков.

КРДВ продолжает масштабную работу по развитию инфраструктуры ТОР. До 2028 года запланировано: увеличение мощностей электроэнергии до 1 013,8 МВт; рост объемов водоснабжения до 121,7 тыс. куб. м в стуки и водоотведения до 79,4 тыс. куб. м в сутки; газоснабжения до 155,7 тыс. куб. м в час и теплоснабжения до 123,4 Гкал в час; увеличение протяженности автодорог до 121,4 км.