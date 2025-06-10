Энергетики «Россети Урал» обеспечили электроснабжение станций водоподготовки в Талицком муниципальном округе

В рамках технологического присоединения специалисты свердловского филиала «Россети Урала» подключили к электросетевой инфраструктуре две станции водоподготовки в п. Троицком.

Для этого энергетики построили два участка линий электропередачи классом напряжения 10 кВ общей протяженностью порядка 400 м, а также распределительную сеть 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Данный провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Также специалисты установили две комплектные трансформаторных подстанции суммарной мощностью 320 кВА, смонтировали два разъединителя и современные приборы учета электроэнергии, которые позволяют передавать информацию дистанционно.

Выполненные мероприятия позволили обеспечить заявителю вторую категорию надежности и запрашиваемую мощность по 100 кВт на каждый источник питания для электроснабжения этих станций.

Необходимо отметить, новые линии электропередачи проходят по болотистой местности, что осложняло выполнение работ их строительству.

Энергоснабжение станций водоподготовки позволит обеспечить питьевой водой порядка 7 тысяч жителей нескольких микрорайонов п. Троицкого и г. Талицы, а также социально-значимые объекты – школа, санаторий «Талица» и «Маян».

Установка сооружений подготовки питьевой воды централизованной системы водоснабжения в п. Троицкий с внедрением озоно-сорбционных технологий удаляет из воды широкий спектр вредных веществ, бактерий, вирусов, неорганических соединений, таких как железо, марганец, сероводород и обеззараживать воду.

Реализация проекта осуществляется в рамках проекта развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения и в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком муниципальном округе до 2027 года».