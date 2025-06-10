Энергетики обеспечат надежным электроснабжением более 50 домовладений в Коломне

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта приступили к работам по обновлению воздушной линии электропередачи в Коломне. Линия снабжает электричеством более 50 частных домовладений, расположенных на улицах Ивановской и Репинской, а также Репинский переулок.

В ходе работ специалисты компании установят пять железобетонных опор и проведут замену воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода, протяженностью 600 метров. Линия проложена от комплектной трансформаторной подстанции КТП-323. Мероприятия позволят повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной ЛЭП. Работы по замене опор и реконструкции воздушной линии планируется завершить в конце июня текущего года.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Коломна специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более трех километров кабельных и воздушных линий электропередачи, а также оборудование двух подстанций.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.