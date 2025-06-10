Энергетики построили участок ЛЭП для подключения новых потребителей в СНТ «Ёлочка-1»

Специалисты «Мособлэнерго» построили участок воздушной линии электропередачи для подключения к электроснабжению дачных участков, расположенных на территории СНТ «Елочка-1» в муниципальном округе Егорьевск.

В ходе работ специалисты компании установили пять железобетонных опор и смонтировали около 400 метров воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ. Линия построена с использованием самонесущего изолированного провода СИП, такой провод в распределительных сетях позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить потери электроэнергии. ЛЭП запитана от трансформаторной подстанции ТП-227. Выполненные мероприятия позволили не только присоединить потребителей к сетям компании, но и создать задел для присоединения новых абонентов в будущем.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.