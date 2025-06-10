ГЭК Китая завершила строительство UHVDC ±800 кВ Лонгдун–Шаньдун

17 минут назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) официально объявила о завершении строительства ВЛ постоянного тока сверхвысокого напряжения ±800 кВ Лонгдун–Шаньдун. 

Начало маршрута UHVDC-соединения – ПС 800 кВ Цинъян (провинция Ганьсу), конечная точка маршрута – ПС 800 кВ Дунпин (провинция Шаньдун). Протяжённость ЛЭП – ≈1234 км, пропускная способность – 8 ГВт. По проекту ежегодный объем поставляемой электроэнергии от ВИЭ в провинцию Шаньдун составит более 40 ТВт*ч.

Официальный сайт SGCC http://www.sgcc.com.cn

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