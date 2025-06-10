Калужская область отметила особые заслуги руководителей Людиновокабель

2 часа назад
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Источник:
АО Людиновокабель
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9 июня 2025 года губернатор калужской области Владислав Валерьевич Шапша вручил медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени председателю совета директоров ОА «Людиновокабель» Зинукову Сергею Викторовичу и медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени одному из первых руководителей предприятия Денисову Валерию Анатольевичу.

Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» была учреждена в 2024 г. и вручается за значительный вклад в развитии экономики, производства, науки, техники Калужской области и за повышение авторитета области на федеральном и международном уровне.

Значимым является тот факт, что Валерий Анатольевич Денисов получил награду в преддверии своего 80-летноего юбилея.

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.