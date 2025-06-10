Калужская область отметила особые заслуги руководителей Людиновокабель
2 часа назад
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9 июня 2025 года губернатор калужской области Владислав Валерьевич Шапша вручил медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени председателю совета директоров ОА «Людиновокабель» Зинукову Сергею Викторовичу и медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени одному из первых руководителей предприятия Денисову Валерию Анатольевичу.
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» была учреждена в 2024 г. и вручается за значительный вклад в развитии экономики, производства, науки, техники Калужской области и за повышение авторитета области на федеральном и международном уровне.
Значимым является тот факт, что Валерий Анатольевич Денисов получил награду в преддверии своего 80-летноего юбилея.