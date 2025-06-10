Кавказкабель на выставке Wire Russia 2025 в Москве

С 3 по 5 июня в Москве прошла 13-я Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов - Wire Russia 2025, в которой приняли участие ведущие сотрудники завода: технический директор Авдюничев А.Ю. и главный технолог Макеев В.И.

Выставка традиционно стала площадкой для обмена опытом, знакомства с новейшими технологиями и обсуждениями тенденций развития отрасли. Особый интерес вызвал открытый диалог с китайскими поставщиками оборудования: в рамках подготовки к выставке наши гости провели опрос среди российских кабельных заводов по эксплуатации, ремонту и применению китайского оборудования.