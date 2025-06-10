Кавказкабель на выставке Wire Russia 2025 в Москве

10 июн. 2025, 14:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Кавказкабель
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С 3 по 5 июня в Москве прошла 13-я Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов - Wire Russia 2025, в которой приняли участие ведущие сотрудники завода: технический директор Авдюничев А.Ю. и главный технолог Макеев В.И.

Выставка традиционно стала площадкой для обмена опытом, знакомства с новейшими технологиями и обсуждениями тенденций развития отрасли. Особый интерес вызвал открытый диалог с китайскими поставщиками оборудования: в рамках подготовки к выставке наши гости провели опрос среди российских кабельных заводов по эксплуатации, ремонту и применению китайского оборудования.

По итогам опроса, проводимого порталом https://www.chinacable.ru завод «Кавказкабель» занял 4-е место среди кабельных предприятий России, по качеству взаимодействия с китайским оборудованием в части эксплуатации и ремонта.

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Кавказкабель
Кабельный завод «Кавказкабель» входит в десятку крупнейших кабельных заводов России. Широкая номенклатура предлагаемых изделий включает в себя более 22 000 маркоразмеров и около 800 наименований: кабели силовые с пластмассовой изоляцией; нефтепогружные кабели; кабели контрольные. Полный перечень представлен на сайте.