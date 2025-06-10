На Артемовской ТЭЦ стартовал ремонт ключевого механизма комплекса топливоподачи

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду специалисты Артемовской ТЭЦ АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) начали плановый ремонт бокового вагоноопрокидывателя, который является ключевым механизмом технологической цепи угольной станции. Поэтому исправному состоянию агрегата уделяют особое внимание. При проведении выгрузки вагоноопрокидыватель разворачивает вагон на 175 градусов, уголь поступает через приемную решетку на ленточные питатели и далее по ленточным конвейерам транспортируется напрямую в бункера котлоагрегатов или на склад хранения.

«Нормативная среднесуточная выгрузка составляет до 96 вагонов, каждый из которых привозит около 70 тонн угля. Суточное потребление станции составляет в среднем 4000 тонн топлива в летний период и более 6000 тонн зимой», – рассказал директор АТЭЦ Андрей Бесчастнов.

В период эксплуатации вагоноопрокидыватель подвергается постоянному воздействию повышенных механических нагрузок и износу, что приводит к ухудшению состояния узлов и механизмов из-за влияния влаги и агрессивных сред.

«Перед началом ремонтных работ проводится диагностика технического состояния устройства. Это позволяет выявить проблемные участки и определить объем необходимых работ. Во время анализа проводится визуальный осмотр, инструментальное обследование и тестирование функциональности отдельных компонентов», – пояснил главный инженер АТЭЦ Сергей Мурин.

В период ремонта проводится замена поврежденного механического и электрического оборудования, металлоконструкций и платформ. Этот этап требует аккуратности и соблюдения техники безопасности, поскольку связан с тяжелыми конструкциями и механизмами. По завершению всех работ специалисты обеспечивают правильную центровку и регулировку механизмов для предотвращения преждевременного износа.

К моменту вывода из ремонта вагоноопрокидывателя энергетики заблаговременно увеличивают поставки топлива для обеспечения нормативных запасов. Таким образом, риск дефицита сырья исключается. Специалисты проводят работы, строго соблюдая установленный график, чтобы в августе успеть к началу массовых поставок угля перед стартом осенне-зимнего периода.