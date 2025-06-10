Нацпроектстрой проводит первые в России испытания контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Нацпроектстрой начал испытания конструкции контактной сети для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Для этого впервые в России построен опытный участок линии, способной передавать электроэнергию поездам со скоростью движения до 400 км/час.

«Контактная сеть для ВСМ Москва – Санкт-Петербург - собственная импортонезависимая разработка Нацпроектстроя. Конструкция спроектирована с учетом мирового опыта строительства ВСМ, все её элементы – российского производства. Сеть рассчитана на повышенную нагрузку от высокоскоростных поездов, что обеспечит надежность и безопасность перевозок», - рассказал Алексей Крапивин, генеральный директор Нацпроектстроя.

Испытания проводятся на экспериментальной кольцевой железной дороге ВНИИЖТ в подмосковной Щербинке. На опытном участке строители залили фундаменты, установили усиленные опоры, смонтировали узлы и консоли, раскатали провода контактной сети.

Для лучшей токопроводимости сечение контактного провода будущей ВСМ увеличено: 150 мм против 100 мм на обычных магистралях. Опоры рассчитаны на высокую вибрационную нагрузку, их буронабивные фундаменты уходят под землю на 6 метров, что сопоставимо с высотой двухэтажного дома. Плановый срок службы таких опор - порядка 70 лет.

Испытания продлятся до февраля 2026 года: за это время строители проверят устойчивость конструкции к температурным перепадам, надежность работы узлов в разных погодных условиях.

Строительство первой в стране ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Видео с объекта: https://vk.com/video-227648545_456239115

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